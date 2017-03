Gelingt dem FC Vaduz ohne Giorgio Contini ein Sieg? © KEYSTONE/Alexandra Wey

Nur gerade vier Punkte trennen die beiden Abstiegskandidaten Grasshoppers und FC Vaduz voneinander. Sollte Vaduz in Zürich am Samstag gewinnen, würden sie Lausanne-Sport überholen und das Schlusslicht an die Westschweizer abgeben. Nach der Entlassung von Giorgio Contini ist man im Liechtenstein gespannt, zu was die Mannschaft unter Interims-Trainer Daniel Hasler fähig ist. Das Spiel im Liveticker: