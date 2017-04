Kleines Tierchen, grosse Wirkung: Eine Spinne löste diesen Unfall in der Stadt Schaffhausen aus. © Handout Kantonspolizei Schaffhausen

Eine Spinne hat am Mittwoch in der Stadt Schaffhausen einen Verkehrsunfall ausgelöst. Ein 46-jähriger Deutscher wurde durch das kleine Tier abgelenkt, das in seinem Auto herumkrabbelte.