Spinnts eu enart?

«Riss i de Schüssle», «Ennig gspunna» oder «Aber suss goht’s no guat?» sind ein paar der Kommentare, die auf unserer Redaktion zum Thema Hobbyhorsing gefallen sind. Dabei verhalten sich junge und alte Finnen so, als würden sie ein richtiges Pferd reiten. Während sie ein Holzpferd an einem Stab in der Hand halten. Es gibt Wettbewerbe, Dressur «reiten» und eine ganze Gemeinschaft von «Hobbyhorsern».

Glatt anzuschauen, aber mal im Ernst…?!?

Aber Obacht! Es geht noch weiter: In diesem Jahr erscheint ein Dokumentarfilm über die Leute, die das Steckenpferd als Steckenpferd pflegen (checksch?). EIN DOKUMENTARFILM:

(dac/saz)