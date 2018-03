Ein grosser Tag für das Spital Wattwil. Nach monatelangen Planungsarbeiten stand für das Spital Wattwil der Umzug an. Die Patienten und das Material mussten nach strikten Plänen von alten Bettentrakt in den Neubau wechseln. Der Neubau und der Bezug des Bettentrakts ist nur eine von vielen Etappen, die in Wattwil nun geschafft sind. Wenn der alte Trakt fertig geräumt ist, wird dort umgebaut. Eine 2020 soll das Spital dann fertig sein.

TVO hat den Umzug begleitet: