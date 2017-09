Spitzenschützin Sarah Hornung hört auf

Sarah Hornung: Rio war bereits ihr Abschied vom Spitzensport © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die hoffnungsvolle Schweizer Luftgewehrschützin Sarah Hornung beendet mit erst 21 Jahren ihre Karriere. 2014 gewann sie Gold an den olympischen Jugendspielen 2014 in Nanjing und den Junioren-Weltmeisterschaften in Granada.