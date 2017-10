Sportwagen kracht in Schaufensterscheibe

Weil der 22-jährige Lenker die Kontrolle über seinen Sportwagen verlor, krachte er in die Schaufensterscheibe © Twitter/Feuerwehr Konstanz

In Konstanz ist ein 22-Jähriger am Sonntag mit seinem Sportwagen in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gekracht. Davor touchierte er zwei Fussgänger, die auf dem Trottoir unterwegs waren.