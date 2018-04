Spotify legt bei unüblichem Börsengang kräftig zu

Die Spotify-Aktien habe am ersten Tag ihrer Platzierung an der New Yorker Börse kräftig an Wert gewonnen. © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Für Spotify hat sich sein ungewöhnlicher Börsengang ausgezahlt. Der schwedische Musikstreaming-Anbieter schaffte am Dienstag an der New York Stock Exchange (Nyse) die wertvollste jemals erreichte Direktplatzierung.Der Aktienwer stieg um bis zu 28 Prozent auf 169 Dollar.