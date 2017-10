Sprayerbande im Ländle gefasst

«Zwei Jugendliche und ein junger Erwachsener haben Montagnacht in Nendeln mehrere Sprayereien getätigt», schreibt die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein in einer Mitteilung. Das 16-jährige Mädchen sowie die beiden 17- und 19- jährigen Jungen besprayten in Eschen und Nendeln mehrere Objekte wie Elektrokästen, Bänke und Container mit verschiedenen Farben und diversen Motiven.

Die drei Täter konnten durch die Landespolizei aufgegriffen werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

(saz/lpfl)