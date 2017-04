Sprengsatz tötet 19 Buspassagiere in Somalia

Blutiger Monatsbeginn in Somalia: Nach dem tödlichen Autobombenanschlag in Mogadischu vom Mittwoch starben tags darauf mehrere Passagiere eines Busses, der im Süden des Landes über einen Sprengsatz fuhr. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/FARAH ABDI WARSAMEH

Bei der Explosion eines Sprengsatzes sind in Somalia mindestens 19 Menschen getötet worden. Unter den Opfern der Explosion in der Region Lower Shebelle im Süden des Landes seien mehrere Kinder, sagte Gouverneur Ibrahim Adam Najah am Donnerstag.