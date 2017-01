Sprunghafte Zunahme der Kriegsvertriebenen

Vertriebene Kinder spielen bei einer provisorischen Behausung nahe Kabul: Die Zahl der afghanischen Binnenflüchtlinge steigt kontinuierlich. © KEYSTONE/EPA/HEDAYATULLAH AMID

Die Zahl der Kriegsvertriebenen in Afghanistan wächst weiter sprunghaft an. Sie liegt laut einem in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten UNO-Bericht nun bei mehr als 620’000 (seit Anfang 2015). Das sind rund 40’000 mehr als noch Mitte Dezember.