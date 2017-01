Spur von Berlin-Tatwaffe führt in Schweiz

Der 24-jährige Tunesier Anis Amri wurde europaweit gesucht und schliesslich bei einer Polizeikontrolle in Mailand erschossen. © (KEYSTONE/DPA/A4700)

Die Spur der Tatwaffe des Berlin-Anschlags führt in die Schweiz. So wurde die Waffe Anfang der 1990er-Jahre legal in die Schweiz importiert. Dies haben Abklärungen des Bundesamts für Polizei (fedpol) ergeben, wie dieses am Mittwoch zusammen mit der Bundesanwaltschaft (BA) mitteilte.