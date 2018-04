SR Technics baut in Zürich 300 Stellen ab

Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics mit rund 3000 Angestellten, davon 1500 in der Schweiz, gehört zum kriselnden chinesischen Mischkonzern HNA. (Archiv) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die Flugzeugwartungsfirma SR Technics will in der Flugzeugwartung in Zürich 300 Stellen abbauen. Im Bereich Triebwerkservice sollen in Zürich 100 Jobs geschaffen werden, wie die einstige Swissair-Tochter SR Technics am Montag mitteilte.