SRF beendet Zusammenarbeit mit Girardelli

Er habe in den letzten Wochen gemerkt, dass er sich in der Rolle als TV-Experte nicht zu 100 Prozent wohl fühle, wurde Girardelli in der SRF-Mitteilung zitiert. Der 54-Jährige, der in seiner Aktivzeit für Luxemburg vier WM-Goldmedaillen gewinnen konnte, war in den sozialen Medien in seiner Funktion als TV-Experte scharf kritisiert worden. Seine Kommentare seien zu emotionslos und undeutlich, warfen ihm die Zuschauer vor.

Rückendeckung hatte Girardelli dagegen von seinem Vorgänger Bernhard Russi erhalten, der etwas Geduld von den Zuschauern forderte.

(SDA)