Wurde hier eine alte Bezeichnung eingeblendet? In der SRF-Tagesschau vom 2. Mai wurde in einem Beitrag zu den Budget-Verhandlungen in der EU der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zitiert. Allerdings war er im Schweizer Fernsehen noch immer «Aussenminister».

Sebastian Kurz war von 2013 bis 2017 als Nachfolger Michael Spindeleggers österreichischer Aussenminister. Der 31-jährige ÖVP-Politiker ist allerdings seit Mitte Dezember 2017 Bundeskanzler der Republik Österreich.

(red.)