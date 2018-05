SRF überträgt Cupspiele weiterhin gratis

Teil der Vereinbarung zwischen dem SFV und den SRG-Sendern SRF, RSI, RTR und RTS sind zudem der Frauen-Cupfinal, alle Spiele der Frauen-Nationalteams (A-Team, U19 und U17), der Männer-Nachwuchs-Nationalmannschaften (U21 bis U15) sowie die Swiss Football Awards, heisst es am Donnerstag in einer Mitteilung. «Wir freuen uns sehr, auch in den nächsten Jahren auf allen SRG-Kanälen sowie in allen vier Landessprachen Spannung und Emotionen bieten zu können», lässt sich Ronald Mägerle, Leiter Business Unit Sport der SRG, zitieren. Die Spiele werden ab der ersten Cup-Hauptrunde live im TV, Radio und/oder online übertragen.

Fans des FC St.Gallen dürften sich über die Vereinbarung freuen: Während die Super-League-Meisterschaftsspiele der Espen in der vergangenen Saison lediglich viermal vom SRF gezeigt wurden – bei Meister YB waren es dreimal so viele – wird die TV- beziehungsweise Online-Präsenz im Cup dadurch bestimmt, wie lange sich die Grün-Weissen durchsetzen können.

Wie die Business Unit Sport schreibt, hat die SRG die Übertragungsrechte (TV, Radio, Online) an sämtlichen Spielen des Männer-A-Nationalteams bis und mit der WM-Endrunde 2022 in Katar bereits gesichert.

