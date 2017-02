St.Gallen bleibt 2017 ungeschlagen

Tor:

Daniel Lopar, Note: 4,5

St.Gallens Keeper war am Samstag ein starker Rückhalt für seine Mannschaft. Auch in hektischen Situationen behielt er den Überblick und blieb meistens Herr der Lage. Beim zweiten Gegentor war Lopar machtlos. Hoaraus Abschluss wehrte er mit einem starken Reflex ab, der Abpraller landete aber genau vor den Füssen von YB-Joker Assalé.

Verteidigung:

Silvan Hefti, Note: 5

Auch am Samstag bewies der junge Aussenverteidiger seine Zweikampfstärke und konnte viele Duelle für sich entscheiden. Er liess sich auch von Hoarau oder Sulejmani nicht beeindrucken und erledigte seinen Part auf der rechten Aussenbahn sehr stilsicher. Seine Flanke war der Ursprung des Führungstreffers durch Buess.

Karim Haggui, Note: 5

St.Gallens Abwehrboss konnte seinen Auftritt gegen Lausanne bestätigen. Man hat das Gefühl, dass sich der Tunesier von Spiel zu Spiel steigert und seine Mitspieler immer besser dirigiert.

Kofi Schulz, Note: 4,5

Wirkte diesmal sicherer als auch schon, obwohl er mit Schick einen sehr unangenehmen Gegenspieler hatte. Auch dank seiner Schnelligkeit war er praktisch immer auf der Höhe seiner Aufgabe. Seine Unkonzentriertheiten aus den vergangenen zwei Spielen konnte er gegen YB abstellen.

Mittelfeld:

Roy Gelmi, Note: 4

War heute eher unauffällig, was für einen defensiven Mittelfeldspieler eigentlich positiv zu werten ist. Er schloss die Räume vor der Abwehr und war defensiv meist zur Stelle. Ab und zu ging es für Gelmi auf dem Kunstrasen zu schnell.

Marco Aratore, Note: 4,5

Da bei YB vieles über die Flügel ging, war Aratore am Samstag vor allem auch defensiv gefragt. Diese mühsame Arbeit erledigte er mit grossem Einsatz und einem enormen Laufpensum. An weniger Torszenen beteiligt als auch schon.

Toko, Note: 4

Mit seiner Grätsche verursachte er den Strafstoss in der elften Minute. In dieser Szene nahm er zu viel Risiko. Es blieb der einzige „Bock“ von St.Gallens Kapitän. Ansonsten spielte er wie gewohnt: Mit viel Kampf und Leidenschaft.

Tranquillo Barnetta, Note: 4,5

Barnetta ist eine Bereicherung für die Mannschaft. Wie in jedem Spiel lief offensiv vieles über ihn. Seine Präsenz im Mittelfeld gibt der Mannschaft Ruhe, Sicherheit und Stabilität. War aber weniger auffällig, als in den beiden Spielen zuvor.

Andreas Wittwer, Note: 4,5

Weil Wittwer gegen YB mehr ins Spiel der Ostschweizer eingebunden war, konnte er auch seine offensiven Qualitäten unter Beweis stellen. Drei Minuten vor Schluss hatte er den Führungstreffer auf dem Fuss. Sein platzierter Schuss wurde von Mvogo gerade noch zur Ecke geklärt.

Sturm:

Roman Buess, Note: 5

Wurde in der Sturmspitze mehr gesucht und wahr wohl auch deshalb gefährlicher als sonst. Nach knapp zwanzig Minuten hätte er beinahe den Ausgleich erzielt. Der starke Mvogo machte seine Möglichkeit aber mit einer Parade zu Nichte. Beim Ausgleich lancierte er herrlich seinen Sturmpartner Ajeti. Und nur fünf Minuten später behielt er im Strafraum den Überblick und erzielte die zwischenzeitliche Gäste-Führung.

Albian Ajeti, Note: 5

In einer schwierigen Phase der Gäste schlug Ajeti eiskalt zu. Wie er den Ball lässig über Mvogo chippte war äusserst sehenswert. Er überzeugte vor allem wegen seiner Effizienz, aber auch einmal mehr als vorbildlicher Kämpfer.

FM1Today-Teamschnitt: 4,6

Joe Zinnbauers Mannschaft war wie erwartet mehrheitlich mit Verteidigen beschäftigt. Den Espen gelang es aber immer wieder offensive Nadelstiche zu setzten. Auch der frühe Rückstand brachte die St.Galler nicht aus dem Konzept. Sie überliessen YB das Spielgeschehen und lauerten geduldig auf ihre Chancen. Dreimal musste YB-Keeper Mvogo Glanzparaden zeigen, um St.Galler Treffer zu verhindern.

Nach der Halbzeitpause kam YB entschlossener aus der Garderobe, allerdings waren es die St.Galler die vor dem Tor reüssierten. Ajeti und Buess kehrten die Partie innert fünf Minuten und liessen die Anhänger vom ersten Sieg im Stade de Suisse träumen. Danach stabilisierte Zinnbauer die Defensive: Für Stürmer Buess kam Wiss auf den Platz.

Die Gäste waren dem Druck der Berner aber nicht bis zum Schlusspfiff gewachsen. YB-Neuzugang Assalé erzielte in der 77. Minute per Abstauber den Ausgleich. Dieser war nicht unverdient, da YB alles in Allem mehr vom Spiel hatte. Dank diesem Punktgewinn bleiben die St.Galler im Jahr 2017 ungeschlagen. Nächsten Sonntag haben sie die Möglichkeit diese Serie auszubauen, um 16:00 Uhr gastiert der FC Lugano im Kybunpark.