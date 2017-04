Aggressiver und mutiger: Das fordert Trainer Joe Zinnbauer heute gegen Thun von seinem Team © Keystone/Benjamin Manser

Nach drei Niederlagen in Folge, will der FC St.Gallen heute gegen Thun wieder einmal Punkte einfahren. Trainer Joe Zinnbauer fordert einen aggressiveren und mutigeren Auftritt als in den vergangenen Wochen. Ob die Mannschaft das umsetzen kann? Verfolge die Partie in unserem Liveticker.