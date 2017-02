St.Gallen soll Halbnoten wieder einführen

In den Zeugnissen der Stadt St.Galler Erst- und Zweitklässlern standen im vergangenen Sommer erstmals nur noch ganze Noten oder der Vermerk «besucht». Dieses System führte die Stadt St.Gallen ein und hätte schrittweise auch in der Mittel- und Oberstufe eingeführt werden sollen.

Der Kantonsrat will jetzt festhalten, dass Schüler mit ganzen und halben Noten beurteilt werden sollen. Die Regierung will auch am System mit Noten von 6 bis 1 festhalten. In der Vernehmlassung war ein Verzicht auf die schlechtesten Noten 1 und 2 vorgeschlagen worden. Den Anstoss zur Gesetzesänderung gab die SVP-Motion «Schülerbeurteilung durch Noten im Volksschulgesetz verankern», die der Kantonsrat im November 2015 gutgeheissen hat.

Auf der Kindergartenstufe und in den ersten Semestern der Primarschule sollen die Schulen weiterhin auf Notenzeugnisse verzichten können. Diese Regelung wird bereits seit Mitte 2008 angewendet und hat sich laut Regierung bewährt. Auch der Vermerk «besucht» statt einer Note soll für einzelne Fächer erlaubt bleiben.

(SDA/red.)