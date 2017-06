St.Gallen trifft auf den Meister

© Der St. Galler Danijel Aleksic, links, im Kampf um den Ball gegen den Basler Mohamed Elyounoussi, rechts, im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC St. Gallen im Stadion St. Jakob-Park in Basel, am Freitag, 2. Juni 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Die letzte Super-League-Runde steht am Freitagabend an: Der FC St.Gallen tritt gegen den designieren Meister Basel an. Dieser hat den Titel schon seit einem Monat auf sicher.