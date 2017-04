St.Gallen will Bekleidung strikter regeln

Eine junge Frau mit Kopftuch am OZ Mühlizelg in Abtwil. (Archiv) © TAGBLATT/Urs Bucher

Die St.Gallen Regierung will die Kleidervorschriften an Schulen und in der Öffentlichkeit regeln. Jetzt muss der Kantonsrat entscheiden, wie weit er dabei gehen will. Im Unterricht fehlen darf man nur noch in Ausnahmefällen.