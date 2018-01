St.Gallen zentralisiert die Gefängnisse

Das Regionalgefängnis Altstätten soll um einen Neubau erhalten und zu einem von drei zentralen Gefängnissen des Kantons werden. © PD

In Zukunft will der Kanton St.Gallen nur noch drei Gefängnisse: Altstätten, St.Gallen und Uznach. Kleinere Gefängnisse in Flums, Widnau oder Bazenheid werden geschlosssen. Das Gefängnis Altstätten soll jetzt für rund 80 Millionen Franken ausgebaut werden.