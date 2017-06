St.Galler Bands rocken das Quellrock

«Boah – sowas Geiles haben wir noch nie erlebt», schwärmen die Jungs der St.Galler Band «The Rule». Sie spielten am Samstag das erste Mal an einem Festival. Auf der Bühne vom Quellrock fühlten sich die drei Rupp-Brüder sehr wohl: «Es war einfach eine irrsinnig tolle Erfahrung auf dieser Bühne stehen zu können.» Und dem Publikum gefielen die langhaarigen St.Galler Boys ebenfalls: «Sie sind sooo süss, dass ich sie alle in unser Zelt mitnehmen würde», schwärmte etwa Simona aus Chur. Allgemein vermochten einige Bands den Samstagnachmittag am Quellrock richtiggehend zu rocken. Etwa die andere St.Galler Band Catalysts, welche dem Publikum ordentlich einheizte.

(rar)