St.Galler eSport-Spieler gefeuert

«Bruno hat gegen unsere Wertvorstellungen verstossen», sagt Mediensprecher Daniel Last gegenüber «Kicker». Letztes Wochenende hat eSport-Profi Bardelas, der seit Januar 2017 beim FC St.Gallen unter Vertrag ist, ein Eigentor geschossen und damit seinem Gegner Daniel Fink vom VfL Wolfsburg einen Sieg in der «Weekend League» geschenkt.

Laut dem eSport-Magazin geschah der Fehler wohl eher aus Naivität, trotzdem wolle man laut Last eine klare Linie zeigen und trennt sich deshalb vom Fifa-Spieler. «Was da passiert ist, verstösst gegen unsere Vorgaben und Wertvorstellungen. Das wollen wir auch nicht vertreten. Daher kündigen wir den Vertrag auch mit sofortiger Wirkung», so Daniel Last zu «Kicker». Das Team des FC St.Gallen wolle aber weiterhin im eSport tätig sein.

Inzwischen hat sich auch Bruno «Brunisco» über Facebook zu Wort gemeldet. Offenbar hat er beim Last Chance Weekend in Amsterdam einem Kollegen seinen Account übergeben und sich schlafen gelegt. Offenbar hat dieser Kollege dann einem Spieler aus «Goodwil» einen Sieg geschenkt. Bardelas entschuldigt sic für den Vorfall und dass er gegen die Fairness Regeln verstossen hat. Er akzeptiert den Entscheid des FCSG und schreibt weiter: Ich möchte mich beim FC St Gallen E-Sports für eine super Zeit bedanken. Schade, dass das Ganze so ein Ende nehmen musste.





(red.)