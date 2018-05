Am Mittwoch um kurz nach halb vier Uhr wollte ein 42-jähriger Fallschirmspringer aus dem Kanton St.Gallen auf der Landewiese im Bereich des Flugplatzes Hohenems landen. Allerdings flog er die letzte Kurve zu niedrig über dem Boden. Der Mann, der in einer Gemeinde am Bodensee wohnhaft ist, prallte in einen leichten Gegenhang und verletzte sich schwer am linken Bein.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er mit dem Rettungshelikopter C8 ins Kantonsspital St.Gallen geflogen.

(red.)