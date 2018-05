St.Galler grillt sich ins Finale

Stevan Dronjak ist keiner, der sein Steak einfach auf den Grill schmeisst und es so lange liegen lässt, bis auch der Kartoffelsalat bereit ist. Seine Grillzange ist für ihn wie der Tennisschläger für Roger Federer – und diese schwingt er auch beinahe gleich oft. Genau diese Hartnäckigkeit hat sich ausbezahlt: Beim Vorausscheidungsanlass der Bell BBQ Single Masters 2018 am vergangenen Samstag in Rickenbach bei Wil qualifizierte sich Stevan Dronjak für das Finale. Und das ist nicht das erste Mal: Bereits 2015 hatten seine Grillgerichte genug Fleisch am Knochen, dass sie die Jury überzeugten. Für den Sieg reichte es jedoch nicht ganz. «Es lag wohl an den Beilagen und am Anrichten. Das muss ich dieses Mal besser machen», sagt Stevan Dronjak gegenüber FM1Today.

Grillen bei Regen? Klar!

Grillen steht bei Stevan Dronjak wöchentlich auf dem Programm – sicher jedes Wochende, aber auch mal unter der Woche, wenn er etwas ausprobieren möchte. Und dann ist es auch egal, wenn es aus Kübeln regnet. Speziell aufs Finale könne er sich aber nicht vorbereiten, denn am Finaltag wissen die Teilnehmer nicht, was sie genau grillen müssen. «Am besten kann ich aber ganz klar irgendetwas Grosses mit viel Knochen.»

Es winkt ein Grillreise

Die Teilnahme an der Grillmeisterschaft kommt bei Stevan Dronjak nicht ohne Hintergedanken. «Ich würde diesen Titel sehr gerne einmal in die Ostschweiz holen und dem Grillen im Raum St.Gallen mehr Publicity verleihen», sagt Dronjak.

Das Finale der Gillmeisterschaft findet am 1. September in Wil im Rahmen des Festes Beef.ch statt. Der Gewinn am Finaltag bringt Ruhm, Ehre und einen saftigen Preis mit sich: eine Grillreise in die USA für zwei Personen.

(rhy)