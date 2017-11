St.Galler Polizei nennt Straftäter bei der Nationalität

Ein Eritreer, der einen Brand legt, ein Mazedonier, der zur Fahndung ausgeschrieben ist, ein Schweizer der in Kindergärten einbricht – Die Kantonspolizei St.Gallen kommuniziert offen über die Herkunft von Straftätern. Zumindest wenn es sich um schwere Fälle handelt. Dabei stützt sich die Polizei auf das kantonale Polizeigesetz. Dieses wurde auf Druck der Politik, der Öffentlichkeit und der Medien im Jahr 2011 revidiert.

«Kriegen nicht mehr böse Telefone»

Seit jenem Jahr wird bei der Polizei transparent kommuniziert. Dieses Modell habe sich bewährt, sagt Fredy Fässler, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartement St.Gallen im TVO: «Am Anfang gab es erhebliche Diskussionen. Jetzt mit dem Polizeigesetz ist das kein Problem mehr. Wir haben keine schlechte Erfahrungen gemacht.»

Auch bei der Medienabteilung der Kantonspolizei, wurde durch das revidierte Gesetz einiges einfacher: «Wir kriegen nicht mehr viele böse Telefone mit der immer gleichen Diskussion, ob es sich beim Fall um einen Ausländer handelt. Wir sind sehr glücklich, haben wir diese Lösung indem wir Alter und Nationalität bekannt geben», sagt der Mediensprecher Hanspeter Krüsi.

«Ich will wissen, wer es war»

Bei einer Strassenumfrage in St.Gallen gehen die Meinungen auseinander: «Ich finde es gut, dass wir die Transparenz haben. Ich will nicht urteilen, nur aufgeklärt sein», findet eine Passantin. Ein anderer findet hingegen: «Eine Tat ist passiert. Danach noch Rückschlüsse auf die Nationalität zu machen, finde ich oberflächlich.» «Dadurch werden die Ausländer unterdrückt», findet eine junge Frau. «Ich will wissen, wer es war», sagt hingegen ein junger Mann.

Die Zürcher haben ihr Modell am Dienstag angepasst. Nationalität wird dort nur noch bei der Nachfrage von Journalisten genannt. In St.Gallen hat sich das alte Modell bewährt und daran gibt es vorderhand nichts zu rütteln.





(Thomas Bartlome/abl)