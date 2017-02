St.Galler Regierung verteidigt URS-III-Einsatz

Peter Hartmann stützt sich bei seinem Vorstoss auf ein Urteil des Bundesgerichts vom letzten Dezember: Die Ostschweizer Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren wurde wegen einer Medienmitteilung zur Abstimmung über das Nachrichtendienstgesetz gerügt. Das Gericht argumentierte, dass die Ostschweizer Kantone im Gegensatz zu Zürich nicht besonders betroffen gewesen.

Trotz dieses Entscheides hat die St.Galler Regierung laut Hartmann im Abstimmungskampf um die USR III «wenig Zurückhaltung gezeigt». Die Regierung und einzelne Vertreter engagierten sich speziell für die Vorlage. Dazu kämen noch Auftritte in Inseraten für das bürgerliche Komitee oder «bestellte parlamentarische Vorstösse».

Die Regierung weist die Kritik zurück. Sie sehe sich im Einklang mit der Rechtssprechung: Der Kanton St.Gallen sei von der Unternehmenssteuerreform «besonders betroffen». Daher sei ihr Engagement auch zulässig oder gar geboten.

Von den total 25’000 Unternehmen profitierten rund 1000 Gesellschaften vom bisherigen besonderen Steuerregime. Sie lieferten rund 40 Mio. Franken an Steuereinnahmen ab, dies entspreche 10 Prozente der Steuererträge aller juristische Personen, rechnet die Regierung vor.

Aufgrund dieser Betroffenheit erscheine es angezeigt, dass die Regierung “eine beratende Stellungnahme” abgebe, heisst es in der Antwort. Die Vorlage betreffe eine sehr komplexe Materie und bedürfe einer entsprechenden Erläuterung. Die Mitwirkung einzelner Regierungsmitglieder in Abstimmungskomitees entspreche “der bisherigen zurückhaltenden Praxis in vergleichbaren Fällen”.

Unabhängig vom Vorstoss wird sich das Bundesgericht mit der Rolle der Kantone im Abstimmungskampf um die USR III beschäftigten. Vertreter der Piratenpartei haben unter anderem im Kanton St. Gallen eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht, die sie ans Bundesgericht weiterziehen.

(SDA/red.)