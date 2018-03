Selfies mit Bundespräsident Berset, magistrales Händeschütteln mit Sommaruga und Parmelin, ein lockerer Finanzminister im Smalltalk, hier und da ein ernsthaftes Gespräch: Der Bundesrat «extra muros» hat die St. Galler Bevölkerung am Mittwoch scharenweise angelockt.

«Es ist schon speziell, den Bundesräten einmal so zu begegnen», schwärmt eine St.Galler Schülerin am Mittwochnachmittag im Pfalzkeller. Sie und ihre Schulklasse haben eine Mission: «Unser Geschichtslehrer hat uns den Auftrag gegeben, dass wir mit jedem Bundesrat ein Selfie machen. Dann bekommen wir pro Bundesrat je einen Extrapunkt in einer Geschichtsprüfung.» So machten die Schülerinnen und Schüler Selfies mit den Bundesräten. Diese fanden den Rummel mit der St.Galler Bevölkerung ganz nett.

Cassis liebt die Ostschweiz

Ignazio Cassis liess sich auf Gespräche über das Tessin und über die Region Ostschweiz ein: «Ich liebe die Ostschweiz. Als Student habe ich hier an Läufen teilgenommen und bin im Thurgau gewesen.» Der Bundesrat erinnert sich an blühende Obstbäume und freundliche Menschen: «Ich finde es hier in St.Gallen sehr schön. Auch die Nähe zu den Menschen ist wunderbar – das ist die Schweiz.»

Leuthard: «St.Galler sind wie Aargauer»

Auch Doris Leuthard liess sich auf die Besucher ein und war zu Witzen aufgelegt: «Ich bin ja nicht das erste mal im Wilden Osten – die St.Galler hier sind ähnlich wie die Aargauer. Sie jammern nicht, sie packen an und sind einfach sympathisch.» Auch politisch seien die Besucher interessiert, sagte sie. Sie habe gute Gespräche führen können mit den Besuchern.

Überwältigt von Berset

Nicht jeder Besucher konnte mit den Bundesräten auf politischer Ebene ins Gespräch kommen. Ein Mann hat sich zwar Fragen überlegt, doch war er vom Moment überwältigt: «Es war einfach eindrücklich, Alain Berset zu treffen und mit ihm ein Bild zu machen. Mir ist nichts mehr eingefallen.» Die Bundesräte machten sich nach rund zwei Stunden auf zum Mittagessen mit der St.Galler Regierung.

(rar)