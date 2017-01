St.Galler Skilager endet wegen Norovirus vorzeitig

Die Schüler der Oberstufe Schönau liegen nach dem Skilager krank im Bett © Keystone/Gaetan Bally

Für rund 40 Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums Schönau in St.Gallen endet das Skilager in Sent im Unterengadin vorzeitig. Der Grund: Noroviren verursachten eine Grippe-Epidemie.