St.Galler verlieren zu Recht gegen Luzern

Tor:

Dejan Stojanovic: Note 4,0. War bei den Luzerner Gegentoren weitgehend chancenlos, konnte sich allerdings während des ganzen Spiels quasi nie wirklich auszeichnen. Undankbares Spiel für einen Torwart.

Verteidigung:

Silvan Hefti: Note 3,0. Steht gegen Lustenberger mehrmals komplett neben den Schuhen und ist der Hauptschuldige für das vorentscheidende dritte Gegentor. Gegen Ende des Spiels verbessert, insgesamt aber klar ungenügend

Alain Wiss: Note 4,0. Insgesamt noch der Stärkste in einer schwachen St. Galler Defensive, hat seinen direkten Gegenspieler Juric eigentlich ganz gut im Griff und insbesondere in der Luft meistens den Vorteil.

Yrondu Musavu-King: Note 2,0. Nur durch zahlreiche Verletzungen überhaupt in die Startformation gespült, stellt er sein mangelhaftes Spielverständnis in diversen Situationen wieder zur Schau und ist ein stetiger Unsicherheitsfaktor. Kaum zu glauben, dass der junge Gasser auf der Bank der St. Galler da noch schlechter sein soll.

Mittelfeld:

Marco Aratore: Note 3,0. Eine weitere schwache Leistung von ihm, war schon während der Siegesserie meist mehr Passagier als Anführer. Sollte vielleicht wieder einmal eine Denkpause auf der Ersatzbank erhalten, wirkt überspielt.

Nzuzi Toko: Note 4,5. Wie immer mit grossartigem Einsatz, endlich auch mit dem wohlverdienten Tor belohnt. Nur bei der Luzerner Führung macht er es Juric und dem Schiedsrichter ein wenig gar leicht.

Rúnar Már Sigurjónsson: Note 4,0. Fällt weder im positiven noch im negativen Sinne auf. Kann sich nicht wie gewohnt in die Offensive einschalten, da die Luzerner seine Schussstärke kennen und ihm mit dem Ball am Fuss kaum Platz gewähren.

Danijel Aleksic: Note 4,0. Einige schöne Einzelaktionen und ein guter Freistoss, aber auch oft zu eigensinnig und zu lauffaul. Er könnte so viel mehr!

Andreas Wittwer: Note 4,0. Zu Anfang des Spiels gleich mit mehreren starken Flanken, defensiv aber insbesondere beim zweiten Luzerner Tor zu wenig aggressiv.

Sturm:

Cédric Itten: Note 4,5: Hielt die Bälle vorne gut, wurde aber selten wirklich schön lanciert. Wurde vielleicht zu früh ausgewechselt, sein Ersatz Buess machte mit zwei vergebenen Grosschancen nämlich auch nicht gerade Werbung für sich.

Nassim Ben Khalifa: Note 5,0. Ironischerweise wird sein Tor wegen eines grenzwertigen Fouls aberkannt, er aber selbst unzählige Male auf die gleiche Art und Weise unbestraft vom Gegner gestoppt. Wird vom schwachen Heimschiedsrichter Tschudi viel zu wenig geschützt, ist aber trotzdem an fast allen St. Galler Offensivaktionen beteiligt.

FM1Today-Teamschnitt (Durchschnitt aller benoteten Spieler): 3,8.

Fazit: Das sie die Espen derart leicht auskontern können, hätten die Luzerner wohl selbst nicht erwartet. Wer aber im Aufbau derart leichtsinnig den Ball verliert und dann dem Gegner auf dem Weg nach vorne nur besseren Geleitschutz gewährt, muss sich nicht wundern, wenn das Spiel schon nach der ersten Halbzeit entschieden ist. Immerhin können die Espen in der zweiten Halbzeit eine Reaktion zeigen, mit besserer Chancenverwertung wäre das Spiel sogar nochmals spanndend geworden. Nächstes Wochenende kommt dann Tabellenführer YB zu Besuch in die Ostschweiz, da ist dann definitiv eine konzentriertere Leistung gefragt.

(jgr)