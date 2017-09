St.Galler wollen mit Airbnb konkurrieren

Airbnb hat das Reisen revolutioniert: Anstatt ins Hotel zu gehen, nimmt man private Übernachtungmöglichkeiten per App in Anspruch. Jetzt bekommen auch herkömmliche Tourismusangebote Konkurrenz, und zwar aus St.Gallen. Das Portal «Local Bini» bietet spezielle Reiseerlebnisse in mehreren Städten Europas an; sie werden von Privatpersonen angeboten.

Start-up mit Sitz in St.Gallen

So kann man zum Beispiel eine Abendmeditation in Paris mit Gaëlle oder einen kulinarischen Spaziergang durch das Prati-Quartier in Rom mit Giulia buchen. Weitere Destinationen mit auserlesenen kulinarischen, künstlerischen oder sportlichen Spezialangeboten sind London, Lissabon, Zürich und Genf. Gegründet hat das Start-up mit Sitz in St.Gallen der ehemalige HSG-Student Mateusz Mierzwinski (28), sein Geschäftspartner ist Thomas Picariello (26). «Am meisten erinnert man sich an die Menschen, die man auf einer Reise trifft», sagt Mierzwinski.

Seit diesem Frühling ist das Portal online und die Gründer können bereits von sich behaupten: «Unsere grösste Konkurrenz ist Airbnb. Auch dort kann man inzwischen Spezialerlebnisse mit Einheimischen buchen.»

Kaum private Angebote für St.Gallen

Aufgefallen ist die Plattform jüngst, weil die Macher auf Facebook auch für St.Gallen Leute suchen, «die eine Leidenschaft für ein Thema haben und diese auch teilen wollen». So wären Wanderungen, Spaziergänge oder Yoga an speziellen Orten und vieles mehr willkommen. «Zurzeit arbeiten wir mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus und verschiedenen Hotels zusammen, um spezielle Angebote für St.Gallen zu bekommen», sagt Mierzwinski.

