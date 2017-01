St. Louis Blues gewinnen «Winter Classic» gegen Chicago

Ganz so dramatisch wie am Neujahrstag, als die Detroit Red Wings gegen Toronto in den letzten sechs Minuten einen 1:4-Rückstand aufholten und 1,1 Sekunden vor Schluss durch den Ausgleichstreffer eine Verlängerung erzwangen (die der letztjährige ZSC-Star Auston Matthews für Toronto entschied), ging es bei der traditionellen «Winter Classic» nicht mehr zu und her.

Der Russe Wladimir Tarassenko entschied im Schlussabschnitt mit zwei Toren innerhalb von 113 Sekunden vom 1:1 zum 3:1 die Partie. Die St. Louis Blues gewannen erst als drittes Heimteam die «NHL Winter Classic»; sechs Mal hatte sich das Auswärtsteam durchgesetzt.

