St. Louis gleicht Serie gegen Nashville aus

Roman Josi kassierte mit Nashville die erste Niederlage in den diesjährigen Playoffs © KEYSTONE/FR52593 AP/JAY LAPRETE

Roman Josi und Yannick Weber müssen sich in der NHL mit Nashville bei den St. Louis Blues 2:3 geschlagen geben. In der Playoff-Viertelfinal-Serie steht es damit 1:1.18 Sekunden waren in der regulären Spielzeit noch zu spielen, als Roman Josi den Ausgleich für Nashville auf dem Stock hatte.