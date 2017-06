Ein Archivbild von Olympia 1948 in St. Moritz mit dem damaligen Zweierbob-Team Frankreich I © KEYSTONE/AP/J. WALTER GREEN

Die Bob- und Skeleton-WM 2021 findet nicht in St. Moritz statt.Die Engadiner bekamen auf dem Jahreskongress des Weltverbandes in Salt Lake City den Zuschlag für die Titelkämpfe nicht. Die WM in vier Jahren wird in Lake Placid durchgeführt.