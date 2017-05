Staaderinnen kämpfen gegen den Abstieg

Um weiterhin als Dorfverein gegen Profi-Mannschaften wie Basel und YB spielen zu können, muss der FC Staad sein nächstes Spiel gegen Yverdon am kommenden Samstag gewinnen, sonst droht der Abstieg. «Es wäre sehr schade und traurig, wenn wir absteigen würden», Claudia Stilz, Captain beim FC Staad.

Mitverantwortlich für die missliche Lage des FC Staad ist auch die Tatsache, dass die NLA auf die nächste Saison hin von zehn auf acht Teams verkleinert werden soll. Würde der FC Staad absteigen, wäre die letzte Ostschweizer Mannschaft aus der NLA verschwunden. Um dies zu verhindern, stehen die Fussballerinnen im Moment jeden Tag auf dem Platz.

Drei Spiele stehen den Staaderinnen in der Abstiegsrunde noch bevor. Das nächste findet am kommenden Samstag gegen Yverdon vor heimischem Publikum statt. «Wir hatten immer gute Spiele gegen Yverdon. Am Samstag wollen wir auf jeden Fall gewinnen», sagt Captain Stilz.

TVO hat die Fussballerinnen vom FC Staad im Training besucht:

(red.)