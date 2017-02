Staatsanwaltschaft prüft weiter Vorwürfe

Viele möchten den konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon im Gefängnis sehen: Demonstrantinnen mit einem entsprechenden Plakat in Compiegne, nördlich von Paris. (Archiv) © Keystone/AP AFP POOL/MICHEL EULER

In der Scheinbeschäftigungsaffäre um den konservativen französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon werden die Ermittlungen fortgesetzt. Das Verfahren werde vorerst nicht eingestellt, erklärte die Finanzstaatsanwaltschaft am Donnerstag in Paris.