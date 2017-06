Staatsanwaltschaft weitet Audi-Ermittlungen aus

Die Staatsanwaltschaft München hat ihre Ermittlungen gegen Audi in der Diesel-Affäre nun auf Europa ausgeweitet. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Die Münchner Staatsanwaltschaft weitet ihre Betrugs-Ermittlungen gegen Audi in der Diesel-Affäre nach den neuen Vorwürfen aus. Dabei geht es nun auch um Fahrzeugverkäufe in Deutschland und Europa, nicht nur wie bisher in den USA.