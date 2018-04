Staatsbegräbnis für Winnie Mandela beginnt

Der Sarg von Winnie Mandela wird ins Stadion getragen. © KEYSTONE/AP/JEROME DELAY

In Südafrika haben am Samstag die Trauerfeierlichkeiten für die kürzlich gestorbene Anti-Apartheids-Kämpferin Winnie Madikizela-Mandela begonnen. Tausende Menschen versammelten sich im Orlando-Stadion in Soweto, einem Township von Johannesburg.