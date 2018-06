Kim macht Denuklearisierung vom Ende der Feindschaft abhängig

Baldiges Wiedersehen in Washington? Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nahm eine Einladung von US-Präsident Donald Trump an. © KEYSTONE/EPA KCNA

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un macht die Denuklearisierung vom Ende der Feindschaft mit den USA abhängig. Dies berichteten Staatsmedien am Mittwoch. Zudem nahm Kim eine Einladung in die USA von Präsident Donald Trump an.