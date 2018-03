6700 Menschen verlassen Ost-Ghuta

Immer mehr Rebellengruppen verlassen das belagerte Ost-Ghuta. Der Buskonvoi in der Nacht auf Dienstag soll die bisher grösste Evakuierungsaktion gewesen sein. © Keystone/EPA/Youssef Badawi

In Syrien hat ein Buskonvoi mit tausenden Kämpfern und Bewohnern die Rebellenenklave Ost-Ghuta verlassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, verliessen in der Nacht zum Dienstag hundert Busse mit 6749 Menschen an Bord die Enklave.