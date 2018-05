Die 34-jährige Bielerin verzichtet somit auf die komplette Europameisterschafts-Saison 2018. Die Schweizer Rekordhalterin (4,78 m Freiluft/4,80 m Halle) und Olympia-Sechste von Rio 2016 plant, nach der Schwangerschaft in den Leistungssport zurückzukehren. In der vergangenen Saison habe sie oft Schmerzen verspürt. Sie hoffe, die Pause tue ihrem Körper gut, so dass sie noch einmal angreifen könne, sagte Büchler.

(SDA)