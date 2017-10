Stadt Chur investiert 35 Millionen

Die Stadt Chur will in den nächsten Jahr viel investieren. (Symbolbild) © istock

Chur will die Investitionen in Zeiten tiefer Zinsen hoch halten. Knapp 35 Millionen Franken sollen nächstes Jahr investiert werden. Die städtische Regierung budgetiert in der Erfolgsrechnung einen Überschuss von 4,1 Millionen Franken.