Stadt will ihre Parkhäuser überwachen

In der Parkgarage am Bahnhof St.Gallen sind mehrere Videokameras installiert. (Archiv) © Tagblatt/Urs Bucher

Was in privaten Tiefgaragen in der Stadt St.Gallen bereits gang und gäbe ist, soll nun auch in den städtischen Parkhäusern einziehen – die Videoüberwachung. Die Erlassung eines Reglements wurde dem Stadtparlament bereits beantragt. Die Kameras sollen den Besuchern der Parkhäuser Sicherheit vermitteln.