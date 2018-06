Stadt Zug testet digitale ID

Finden Sie das Feuerwerk am Seefest gut? Die erste Abstimmung per digitaler ID zählt noch nicht, soll der Stadt Zug aber wichtige Informationen für künftige Anwendungen liefern. (Archiv) © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

In der Stadt Zug steht eine schweizweite Premiere an: Am 25. Juni wird die erste Blockchain-basierte Abstimmung durchgeführt. Teilnehmen können alle Zugerinnen und Zuger, die eine digitale ID haben. Bis jetzt sind dies rund 200.