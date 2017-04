Zürcher Polizist bei Einsatz an Fingern verletzt

Weil sich ein Mann in Zürich gegen eine Polizeikontrolle wehrte, ist ein Stadtzürcher Polizist an zwei Fingern verletzt worden. (Symbolbild) © Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Ein Polizist hat sich am späten Freitagabend bei einem Einsatz in Zürich Verletzungen an zwei Fingern zugezogen. Ein Mann, den er hatte kontrollieren wollen, biss ihn in einen Finger und brach ihm einen zweiten.