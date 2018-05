Ständerat muss erneut über Lohnanalysen beraten

"Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit", heisst es in Artikel 8 der Bundesverfassung. In der Praxis ist die Lohngleichheit jedoch noch nicht erreicht. (Symbolbild) © Keystone/DPA-Zentralbild/PATRICK PLEUL

Der Ständerat muss heute erneut über Massnahmen gegen Lohndiskriminierung befinden. Ende Februar hatte er die Vorlage «zurück an den Absender» geschickt und damit an die vorberatende Kommission. Diese hält an einer Kontrolle der Lohngleichheit von Mann und Frau fest.