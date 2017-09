Stahlberg und Schmid in WM-Halbfinals

Nico Stahlberg erreichte souverän den WM-Halbfinal. © Keystone/Alexandra Wey

Der Skiffer Nico Stahlberg und Michael Schmid im Leichtgewichts-Einer überstehen an der Ruder-WM in Florida souverän die Viertelfinals. Damit stehen sechs der sieben Schweizer Boote in den Halbfinals.