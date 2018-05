Sein Film "BlacKkKlansman" sorgte am Filmfestival in Cannes für Begeisterung: US-Regisseur Spike Lee darf auf eine Goldene Palme hoffen. © Keystone/EPA/IAN LANGSDON

Standing Ovations für Spike Lee in Cannes: Der US-Regisseur stellte in Südfrankreich am Montagabend seinen neuen Film «BlacKkKlansman» vor, in dem er mit dem Rassismus in den USA abrechnet und ein kritisches Bild von Präsident Donald Trump zeichnet.