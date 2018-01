77-jähriger Mann erschiesst seine Ehefrau

Ein Rentner hat in der gemeinsamen Wohnung in Stansstad NW seine Ehefrau erschossen. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind nach Angaben der Kantonspolizei Nidwalden noch unklar. (Symbolbild) © Keystone/URS FLUEELER

Ein 77-jähriger Mann hat am Freitagabend seine 73-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung in Stansstad NW erschossen. Daraufhin stellte er sich der Polizei. Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind noch unklar.