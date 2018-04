Tod von Avicii: «Mein Herz ist gebrochen»

«Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Tim Bergling, auch bekannt als Avicii, bekannt», lässt sich Aviciis Sprecherin Diana Baron von billboard.com zitieren. Der schwedische DJ sei am Freitagnachmittag in Muskat, Oman, gefunden worden. «Die Familie ist am Boden zerstört. Wir bitten alle darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.»

Internationale Top-Hits

Im Jahr 2011 schaffte Avicii seinen Durchbruch als internationaler DJ. Mit «Levels» landete Tim Bergling in vielen Ländern in den Top 10 der Charts. Darauf folgten Ohrwürmer wie «Hey Brother» und «For A Better Day».

Avicii arbeitete mit Weltstars wie David Guetta, Madonna und Rita Ora zusammen. Letztere twittert am Freitagabend: «Ich finde keine Worte. (…) Mein Herz ist gebrochen.» Die Britin und der Schwede haben im Herbst gemeinsam den Song «Lonely Together» veröffentlicht.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) April 20, 2018

Die US-Band Imagine Dragons, die mit Avicii den Song «Heart Upon My Sleeve» herausgebracht hat, schreibt: «Mit seiner Präsenz und seiner Kunst war die Welt glücklicher und ausgefüllter.»

devastated at the news of @Avicii passing. working with him was one of my favorite collaborative moments. far too young. the world was a happier and fuller place with his presence and art. sending all my love to his friends and family. Xxdr — Imagine Dragons (@Imaginedragons) April 20, 2018

Abschied von Rampenlicht

Während der vergangenen Jahre hatte Avicii immer wieder gesundheitliche Probleme. So erkrankte er 2013 an Pankreatitis, einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Ein Jahr später wurde ihm die Gallenblase entfernt – der Grund dafür soll sein übermässiger Alkoholkonsum gewesen sein. Vor zwei Jahren verabschiedete sich Avicii von der Bühne, um nicht mehr im Rampenlicht, sondern im Hintergrund an seiner Leidenschaft, der Musik, arbeiten zu können.

Im Oktober letzten Jahres kam ein Dokumentarfilm über Tim Bergling heraus. Darin wurde seine Erschöpfung thematisiert:

(lag)